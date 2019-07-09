Muğla'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan üsteğmenin Muğla'daki evine ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan üsteğmenin Muğla'daki evine ateş düştü.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Muğlalı Hava Savunmacı Üsteğmen Emre Kargın şehit oldu. Dalaman Kargı köyü doğumlu olan şehidin ailesine haber verilmesinin ardından evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit haberinin ardından Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman'da şehit ailesinin evine gitti. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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