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Muğla'ya şehit ateşi düştü

18 dakika önce

Muğla'ya şehit ateşi düştüMUĞLA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Avaşin Bölgesi Batin tepe üs bölgesine 400 metre doğusunda seyir halinde olan askeri aracın geçişi sırasında patlatılan EYP sonrası Dalaman Kargı Köyü doğumlu Hava...

Muğla'ya şehit ateşi düştü
MUĞLA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Avaşin Bölgesi Batin tepe üs bölgesine 400 metre doğusunda seyir halinde olan askeri aracın geçişi sırasında patlatılan EYP sonrası Dalaman Kargı Köyü doğumlu Hava Savunmacı Üsteğmen Emre Kargın şehit oldu.
Hakkari Şemdinli'de bulunan 34. Hudut Tugayı 5.Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak'ın Kuzeyi Avaşin Bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Muğlalı Hava Savunmacı Üsteğmen Emre kargın şehit oldu.
Muğlalı şehidin ailesine haber verilmesinin ardından evin bulunduğu sokağa Türk Bayrakları asıldı. Şehit haberinin ardından Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman'nda şehit ailesinin evine gitti.
Muğla'ya şehit ateşi düştü
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
Dalaman, Muğla, 3. Sayfa
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