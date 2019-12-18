Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı - Son Dakika

Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '81 ile Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında Muğla'nın 4 ilçesine bin adet yeni konut inşa edilecek.

Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '81 ile Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında Muğla'nın 4 ilçesine bin adet yeni konut inşa edilecek.


Buna göre Muğla'nın Menteşe ilçesine 500, Milas'a 300, Seydikemer'e 100, Kavaklıdere'ye 100 adet olmak üzere toplam Bin adet konut için başvurular başladı.


2+1 ve 3+1 planında Muğla yöre mimarisine uygun biçimde TOKİ tarafından inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak. Başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL. Konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.


Başvurular Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, emekli vatandaşlar, diğer alıcı adaylar olmak üzere 4 kategoride alınacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Başvurular Ziraat Bankası yetkili şubelerine 15 Ocak 2020 tarihine kadar yapılabilecek. - MUĞLA

Recep Tayyip Erdoğan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Erdoğan'dan Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar Konut satışlarında büyük artış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü

Son Dakika Haberleri
12:06 Bahşılı'da askerler ile öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika
12:06 Kahramankazan Belesiyesi'nden çocuklara giyecek yardımı - Son Dakika
12:06 Tireli kadınlar, girişimcilik konferansında bir araya geldi - Son Dakika
12:05 Euroleague hatasını kabul etti - Son Dakika
12:00 Teknosa, Bolu'da yeni mağaza açtı - Son Dakika
11:51 Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 12:10:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]