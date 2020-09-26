Yeni su sporları ve rafting tesisi yapılacak - Son Dakika

Muğla'daki Dalaman Çayı kenarına Ortaca ve Dalaman ilçelerinin ortak kullanabileceği su sporları ve rafting tesisi yapılması için proje hazırlandığı bildirildi.

Rafting Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, son 5 yılda okul sporları kapsamında, Ortaca, Dalman ve Dalyan'a yaklaşık 25 bin sporcunun kış döneminde gelerek sportif faaliyetlere katıldığını söyledi.

Bölgenin su sporları merkezi olabilecek potansiyeli olduğunu vurgulayan Yağmur, Dalaman-Ortaca Atatürk Köprüsü alanında su sporları ve rafting tesisleri yapmayı planladıklarını ifade etti.

Tesiste, soyunma kabinleri, sporcuların suya giriş çıkış yapacağı parkur, antrenman alanı, seyirci oturma alanı ve piknik alanlarının olmasını düşündüklerini aktaran Yağmur, "Türkiye Rafting Federasyonu projeye teknik destek verecek. Proje Dalaman Kaymakamlığı tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansına sunulacak. Proje hakkında Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve diğer ilgili kurumları ziyaret ederek bilgi verdik." dedi.

Yağmur, Ortaca Belediye Başkan yardımcısı Fedayi Kılıç, Ortaca İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Sözgen ve Dalaman İlçe Gençlik Spor Müdürü Hakan Semerci ile projeyi yapmayı planladıkları yerde incelemelerde bulunarak alan çalışması yaptıklarını kaydetti.