Muğla'ya yurtdışı göç yüzde 7,7 arttı - Son Dakika

Muğla'ya yurtdışı göç yüzde 7,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da yurt dışından alınan göç yüzde 7,7 arttı.

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2019 yılında yurtdışından Muğla'ya göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 7 bin 063 kişi oldu. Yurt dışından Muğla'ya göç edenlerin Bin 375'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 5 bin 688'i yabancı uyruklu. 2019 yılında yurt dışından en fazla göç alan iller sırasıyla 306 bin 455 kişi ile İstanbul olurken, Muğla yurt dışından en fazla göç alan 14'üncü il oldu.


Yurt dışından Muğla'ya göç edenlerin yüzde 46,5'i (3 bin 281 kişi) erkek, yüzde 53,5'i (3 bin 782 kişi) kadın.


Yurt dışına verilen göç yüzde 15,9 azaldı


Muğla'dan yurt dışına göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,9 azalarak 3 bin 885 kişi oldu. Muğla'dan yurt dışına göç edenlerin 989'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 896'sı yabancı uyruklu. 2019 yılında yurt dışına en fazla göç veren iller sırasıyla 140 223 kişi ile İstanbul olurken, Muğla yurt dışına en fazla göç veren 11'inci il oldu. Muğla'dan yurt dışına göç edenlerin yüzde 48,6'sı (Bin 887 kişi) erkek, yüzde 51,4'ü (Bin 998 kişi) kadın. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Muğla'ya yurtdışı göç yüzde 7,7 arttı - Son Dakika
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