Muğla yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi - Son Dakika

Muğla yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

6 saat önce

Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.

Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı.

Marmaris'te yetişkin 6 yaban domuzu, dün saat 22.00 sıralarında, ormanlık alandan yiyecek aramak için otellerin bulunduğu Uzunyalı mevkisine indi. Çevrede dolanan sürüyü gören bir vatandaş, evinden çıkıp yanına çağırarak darı atarak besledi. Evcil hayvan gibi vatandaşın çağrılarına cevap verip gelen yaban domuzları, zarar vermeden çevrede dolaştı. O anları cep telefonuyla kaydedip, sonrasında sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Artık evcil hayvanlar gibi mahalle ve sokak aralarında dolaşıyorlar. Şehir merkezine inmemeleri için yetkililerin bir önlem alması lazım" yorumu yaptı. Bölgede tur atan yaban domuzları koşup geldikleri ana caddeden ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.

Muğla yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

Marmaris, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:12 Kaynak: DHA
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