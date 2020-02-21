Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor - Son Dakika

Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

6 saat önce

Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyorBODRUM'da, yaban domuzları için doğaya yemlikler yerleştirilip, içine pazarlardan toplanan gıda atıkları koyuluyor.

Yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

BODRUM'da, yaban domuzları için doğaya yemlikler yerleştirilip, içine pazarlardan toplanan gıda atıkları koyuluyor.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için yaban domuzlarının geçiş güzergahında bulunan doğal alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları koyuluyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemlikler çoğaltılarak, yarımada genelinde yaban domuzlarının yoğun yaşadığı doğal alanlara yerleştirilmeye devam edilecek.

Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bodrum, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı
Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi 67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:39:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]