Son Dakika Haberleri: Muğla yaban domuzları şehir merkezine indi
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Muğla yaban domuzları şehir merkezine indi

4 dakika önce

Yaban domuzları şehir merkezine indiMuğla'nın Marmaris ilçe merkezine inen 2 yetişkin yaban domuzu, yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yaban domuzları şehir merkezine indi

Muğla'nın Marmaris ilçe merkezine inen 2 yetişkin yaban domuzu, yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Birçok otelin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece aç kalan 2 yetişkin domuz, yiyecek ararken görüntülendi. Domuzları fark eden vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Çöplerin çevresinde yiyecek arayan domuzlar, vatandaşı fark edince ürkerek geldikleri ormanlık bölgeye doğru kaçtı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan şehir merkezine inen domuz görüntüsünün altına vatandaşlar, Yiyecek bulamadıkları için ilçe merkezine iniyor. Ormanlık alanlara yem serpin, yiyecek bırakın. İnsanlara saldırmıyorlar. Kışın çok görürüz yorumları yaptı.

Muğla yaban domuzları şehir merkezine indi

Marmaris, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:38 Kaynak: DHA
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