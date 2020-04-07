Son Dakika › Güncel › MUĞLA Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi - Son Dakika
MUĞLA Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi
6 saat önce
Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gündüz vakti kent merkezine inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı.
Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gündüz vakti kent merkezine inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı.
Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta evlerin arasında gündüz vakti yiyecek arayan yaban domuzu, dikkat çekti. Çevrede bulunan insanlardan ve köpekten korkan domuz, bir süre sonra kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. O an sokakta bulunan bir köpek, kaçan domuzu kovaladı. Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı