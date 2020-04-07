MUĞLA Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi - Son Dakika

Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gündüz vakti kent merkezine inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı.

Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta evlerin arasında gündüz vakti yiyecek arayan yaban domuzu, dikkat çekti. Çevrede bulunan insanlardan ve köpekten korkan domuz, bir süre sonra kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. O an sokakta bulunan bir köpek, kaçan domuzu kovaladı. Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.