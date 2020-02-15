Muğla yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattı - Son Dakika

Muğla yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattı

6 saat önce

Yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, karayoluna inen yetişkin bir yaban domuzu, kısa süreli ulaşımı aksattı.

Yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, karayoluna inen yetişkin bir yaban domuzu, kısa süreli ulaşımı aksattı.

Dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen yetişkin bir yaban domuzu, trafiğin işlek olduğu Yeni Datça karayolunda ulaşımı aksattı. Bir sürücü, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Kaldırımdaki otları eşeleyen yaban domuzu, aniden karayoluna fırladı. Bu sırada bir kamyonet sürücüsü, son anda hayvanı fark ederek frene bastı. Korkan yaban domuzu, yolun karşı şeridine geçerek, bu sefer burada ulaşımı aksattı. Sürücülerin korna çaldığı yaban domuzu korkuya kapılarak, koşarak gözlerden kayboldu.

Muğla yaban domuzu trafikte olumsuzluk yarattı

Marmaris, Datça, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:30 Kaynak: DHA
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