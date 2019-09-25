Muğla yabancı turistlerin yüzme keyfini yağmur bile bozmadı

Yabancı turistlerin yüzme keyfini yağmur bile bozmadı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ani başlayan yağmura rağmen yabancı turistler, denizden çıkmadı ve yüzmeye devam etti.

Marmaris şehir merkezinde öğleden sonra önce hafif ardından sağanak olarak yağan yağmurda ortaya ilginç görüntüler çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında şezlonglarında dinlenenler veya denizde yüzenler, yağmura aldırmayarak, yüzmeye ve şezlonglarında uzanmaya devam etti. Su sporlarıyla ilgilenenler de adrenalin tutkusundan vazgeçmedi. Bisiklet yolunda bisiklet sürenler ve yürüyüş yapanlar da sağanak yağmura aldırmadı.

Öte yandan bazı turistler, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığındı. Turistler, çevrelerindeki güzel doğa manzarasını fotoğrafladı.