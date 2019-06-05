MUĞLA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE 1900 METREDEN ATLAYAN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÜLÜCÜKLERİ KAMERADA
1 saat önce
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2.5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2.5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı. Babasıyla birlikte atlayış yapanToprak'ın paraşüt kamerasına yansıyan sempatik tavırları takdir topladı. Dünyaca ünlü Babadağ
Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü pilotu evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Hasan Günher, oğlu 2.5 yaşındaki Toprak Günher ile atlayış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Babadağ'ın 1900 metre pistinden yapılan atlayışın ardından Toprak'ın rahat tavırları dikkat çekti. Kameraya bakarak gülümseyen Toprak, iki kolunu yanlara açarak gökyüzünde kuş gibi süzüldü. Babasıyla birlikte 30 dakika havada kalan Toprak'ın rahat ve sempatik tavırları onu ilgi odağı haline getirdi. Ölüdeniz
Belcekız Plajı'na inen Toprak, diğer paraşüt pilotları ve turistler tarafından sevgiyle karşılandı.
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