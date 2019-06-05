Son Dakika Haberleri: MUĞLA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE 1900 METREDEN ATLAYAN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÜLÜCÜKLERİ KAMERADA
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE 1900 METREDEN ATLAYAN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÜLÜCÜKLERİ KAMERADA

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2.5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2.5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı. Babasıyla birlikte atlayış yapanToprak'ın paraşüt kamerasına yansıyan sempatik tavırları takdir topladı. Dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü pilotu evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Hasan Günher, oğlu 2.5 yaşındaki Toprak Günher ile atlayış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Babadağ'ın 1900 metre pistinden yapılan atlayışın ardından Toprak'ın rahat tavırları dikkat çekti. Kameraya bakarak gülümseyen Toprak, iki kolunu yanlara açarak gökyüzünde kuş gibi süzüldü. Babasıyla birlikte 30 dakika havada kalan Toprak'ın rahat ve sempatik tavırları onu ilgi odağı haline getirdi. Ölüdeniz Belcekız Plajı'na inen Toprak, diğer paraşüt pilotları ve turistler tarafından sevgiyle karşılandı.
MUĞLA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE 1900 METREDEN ATLAYAN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÜLÜCÜKLERİ KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
Babadağ, Fethiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Selçuk duyurdu: Çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltında Son dakika! TEM'de otomobil TIR'la çarpıştı: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 11:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE 1900 METREDEN ATLAYAN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÜLÜCÜKLERİ KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]