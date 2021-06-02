MUĞLA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNE GİREN YILAN PANİK YARATTI - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopterine giren yılan paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde Denizcik Orman Deposu'nda pistteki yangın söndürme helikopterine yılan girdi. Görevlilerce fark edilen yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, helikopterdeki yılanın önce yerini tespit etti, ardından da özel bir aparat yardımıyla yakaladı. Paniğe neden olan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.