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Muğla yangını ile ilgili Bakanlardan ortak açıklama - Son Dakika

Muğla yangını ile ilgili Bakanlardan ortak açıklama

02.08.2021 14:38
Muğla yangını ile ilgili Bakanlardan ortak açıklama, System.String[]

Muğla'da devam eden orman yangınları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta yangının ilk çıktığı Beyciler ekip binasında açıklama yaptılar.

Muğla'da devam eden orman yangınları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta yangının ilk çıktığı Beyciler ekip binasında açıklama yaptılar.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yarın Muğla bölgesinde nem oranının kritik seviyeye yüzde 8'e düşeceğini belirterek, "Şu anda Muğla ve Antalya yangınları devam ediyor. Isparta'da Sütçüler mevkiinde yangın çıktı. Dün akşam saatlerinde buraya bir ziyaretimiz oldu. Ören'deki Termik Santralle ilgili olarak yaptığımız değerlendirmede şu anda rüzgar durumunda bir risk bulunmamaktadır. Şimdilik bir problem gözükmüyor. İlerleyen saatlerde bir değişiklik olursa bir bilgi veririz. Hava çok sıcak ve nem çok düşük. Yarın yüzde 8 gibi bir nemle karşı karşıya kalacağız. Normal şartlarda böyle bir nem söz konusu olmazdı. Devlet tüm kurumlarıyla mücadelesine devam ediyor. Üç bakanımız burada tüm bu yangınlar sönene kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 16 uçak 9 İHA 850 arazöz 5 bin personelle mücadelemiz devam ediyor. Yangına defalarca uçaklar sorti yapıyor. Muğla'da sabahtan beri helikopterler ile 3 bin ton, uçakla bin 500 ton su atıldı. Yerleşim yerlerindeki yangınları söndürmek için öncelik veriyoruz. Özellikle ormana yakın belediyelerimizin ileriye yönelik tedbir alınması gerekiyor. Belediyelerin sorumluluk alanlarını geliştiriyor olmamız gerekiyor. İlk yağmurlarla birlikte Cumhuriyet tarihin en büyük fidan dikimi projesini başlatacağız. Bu 40 yıldan beri böyledir. Ormandan birçok kurumdan görüş alındıktan sonra gerekli izinler alındıktan sonra yapılır. Bunun için ormanların yakıldığı iddiası son derece üzücüdür. Bunu bir genel başkan tarafından açıklanması üzücüdür. Ormanların daraltılması söz konusu değildir. Bu konuların siyasetin istismar edilememesi lazım. Siyaset orman kurumumuza hiç girmemiştir. Bu kurum siyasetten ari olmalı diye düşünüyorum. Kurumumuz dünyada eşi benzeri yoktur. Dünyadaki yangın söndürme ekiplerine baktığımız zaman en güçlü kara ekiplerine sahibiz. Bu konu üzerinde istismar yapanları Allah'a havale ediyorum. Kamu tüm kurumlarıyla buradadır. Cumhurbaşkanımız elini yangın bölgesinden hiç çekmedi, kendisine bilgilendirmede bulunuyoruz. İnşallah daha güzel haberler vermek istiyoruz" dedi.

Amfibik uçaklar

"Hem karada, hem suda kullanılan amfibik uçaklar tercihimiz" diyen Pakdemirli, "Diğer ülkelerden gelen yardım taleplerini kabul ettik. Önümüzdeki günlerdeki hava durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Buraya gelen uçakların yangına müdahalesi biraz zaman alabiliyor. Her gelen yardımı kabul etmiyoruz. 5 tonun üstünde su atan uçakları tercih ediyoruz. Hala uçaklar gelmeye devam ediyor. Her gün çeşitli ülkelerden hava araçları geliyor. Şu an 16 uçak ve 511 helikopter var çalışan" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyanın yüzde 90'ı yanlış"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Sahayı hem karadan ve havadan bir iki defa değerlendirdik. Sabah itibari ile tekrar yangını değerlendirdik. Burada son durumu değerlendirdik. Devletin bütün kurumları tüm yangınların söndürülebilmesi için büyük çaba sarf ediyorlar. Biz pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları ormancılarımız. Ateşin üzerine giden insanlarımız bunlar. Lütfen biraz empati yapalım. Bir milletvekilin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir tane ormancı göremedim' demiş. Göremezsin tabi hepsi ormanda ve alevlerin içinde savaşıyorlar. Dün 13 tane ormancı yangının içerisinden alındı. Bu kadar acımasız eleştirilerin yapıldığı buradan rant elde ederim düşüncesi sapkın bir düşüncedir. Bu yangını söndürecek olan ormancılardır. Bu işin profesyoneli onlardır. İki tane selfie çekmekle yangın söndürülmüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum. Ormancılarımızın morallerini yükseltmek, vatandaşlık görevimizdir. Ana muhalefet partisinden bir istirhamımız var. Antalya ve Manavgat belediye başkanlarımızla beraber çalışıyoruz. Bu belediyelerin eksikliğini söylemek sorumsuzluktur. Bu ormanları turizm için yakıldığını söylersiniz. Bunu söylerseniz belediyelere biraz ağırdan alırsınız dersiniz. Bunu yaparsanız ayrım yaparsınız. Bir öfke oluşturabilir miyim derseniz yanlış olur. Buradan söylüyorum. Sosyal medyanın yüzde 90'ı yanlıştır. İşi olanlar yangını söndürmek için uğraşıyor. İşi olmayanlar dedikodu yapıyor. Lütfen ormanlık bölgelerde gezip selfie çekmeyin. Lütfen yerel yönetimlerle, belediyelerle arımıza nifak sokmayın. Her yer kuru, nem az. Rüzgar dezavantajımıza. Bu mücadelemizi sürdürürken devletimizi zora sokmayalım. Zaten sosyal medyadan endişe oluşturmak için çalışıyorlar. Yüzlerce hesabı tespit ettik. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Muğla ile ilgili olarak büyük bir mücadele ortaya koyuluyor. Yerel yönetimlerimizi ormancılarımızı herkesi tebrik ediyorum. Yerleşim yerlerine girmeden yangınlar durdurulmuştur. Bunu aynı performansla bunu sürdürmeliyiz. 8 yerleşim yeri boşaltılmıştır. 5 yerleşim yeri kısmen boşaltılmıştır. Toplam 13 yerleşim yeri boşaltılmıştır. 70'in üzerinde konut kullanılmaz hale gelmiştir. Tespitler devam etmektedir. Bu işler tamamlanıncaya kadar, yaşamayı temin eden imkanlar sağlanıncaya kadar biz desteğimizi sağlıyoruz. Sosyal medyayla ilgili bir kamplaşma oluşturmak istiyorlar. Bu nefret dilinden uzak duralım. Bunun bize ve ülkemize herhangi bir faydası yok. Siyasetçiler siyasetlerini yangınlarda yapmasınlar. Biz öğleden sonra neye ihtiyacımız olduğunu AFAD aracılığı ile bildireceğiz" diye konuştu.

"Gözaltında olanlar var"

Dün akşam itibariyle 300'e yakın ihbar geldiğini belirten Soylu, "Bu ihbarların her biri ile ilgileniyoruz. Meseleyi netleştirmeden açıklama yapamayız. Yangına neden teşkil eden meseleler var. Gözaltında olanlar var. Yargımız kararını verecek. Ama sabotaj, dikkatsizlik, terör ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Bildiklerimiz var. PKK üç yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları olmak üzere yakmak üzere Kandil'den talimat alıyor. Buna ait aldığımız tedbirler vardır. Orman yangınları ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Somut çalışmalardan sonra kamuoyuna bilgi vereceğiz. Birileri bizi birbirimize kışkırtmak istiyorlar. Milletimiz sağduyulu olsun. Muğla'da 10 bin vatandaşımızı tahliye ettik. İhtiyaçları tamamen karşılanacaktır. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, maddi destekler ile ilgili tespitler yapılarak gerekli yardımlar yapılacaktır" dedi.

"Yerel halkın büyük desteğini görüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "İlk etapta yangınla mücadele tehlike altındaki yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması sağlandı. Yoğun tonajlı uçakların mücadeleye katılmasıyla bu yangını kontrol altına almak istiyoruz. Yangınla mücadele tweetle değil, sahada oluyor. Arkadaşlarımızın en çok ihtiyacı motivasyon. Özellikle yerel halkın büyük desteğini görüyoruz. Sahada olmayan insanların attığı motivasyon bozucu paylaşımlara dikkat edilmelidir. Yanan orman arazilerinin herhangi bir sepele yapılaşmaya tahsisi mümkün değildir. Bu araziler tekrar ağaçlandırılacaktır. Farklı amaçlara tahsisi mümkün değildir. Buradaki bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Muğla yangını ile ilgili Bakanlardan ortak açıklama
Muğla yangını ile ilgili Bakanlardan ortak açıklama
Muğla yangını ile ilgili Bakanlardan ortak açıklama
Muğla yangını ile ilgili Bakanlardan ortak açıklama

Orman Yangınları, Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla yangını ile ilgili Bakanlardan ortak açıklama - Son Dakika


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