Muğla Yardıma Muhtaç Çocuklar ve Sokak Hayvanları İçin Denize Girdiler
29 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklular, çeşitli kostümler giyerek yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için Çalış Plajı'nda denize girip, yardım topladı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklular, çeşitli kostümler giyerek yeni yılın ilk gününde yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için Çalış Plajı'nda denize girip, yardım topladı.
Çalış Children (Çalış Çocuk) ile Charity Animal Aid (Hayırsever Hayvan Yardımları) adlı derneklere maddi destek sağlamak amacıyla bir araya gelen çoğunluğu İngiliz yabancı uyruklu 11 kişi, dün (Pazartesi) Çalış Plajı'ndaki restoranların önünde toplandı. İlginç kostümler giyen yabancı uyruklular, el ele tutuşup, denize koştu. Soğuk havaya rağmen dakikalarca yüzüp, suda yeni yıl şarkıları söyleyen grubu izleyen yaklaşık 50 kişiden bağış kutusuyla para toplandı. Grup etkinliğin sonunda yine el ele tutuşup, koşarak denizden çıktı. Çalış Çocuk Derneği gönüllüsü İngiliz Cathy Harrower, 11 yıldır Fethiye'de aktif faaliyet gösterdiklerini belirterek, Yapılan etkinliklerde toplanan paraları çocuklara yardım için kullanıyoruz. Bu etkinlik her yeni yılın başında yapılıyor. Tüm yardım dernekleri davet ediliyor ve sponsorlarla etkinlik düzenleniyor. Çeşitli kostümlerle deniz giriliyorlar. Hem yardım dernekleri para kazanıyor hem de güzel bir yılbaşı etkinliği yapılıyor. Etkinliğe daha çok İngiliz Alman vatandaşlar katılıyor diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:45 Kaynak: DHA
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