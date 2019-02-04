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Muğla Yaşlı Adamın Öldüğü Kaza Güvenlik Kamerasında

8 dakika önce

Yaşlı adamın öldüğü kaza güvenlik kamerasındaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir kamyonetin çarması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir kamyonetin çarması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kıvılcım'ın kamyonetin çarptığı anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.50 sıralarında Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım, Ortakent Mezarlığı önünden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki 48 TJ 630 plakalı kamyonet çarptı. Meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan Kıvılcım, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıvılcım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsisi tamamlanan Ömer Kıvılcım, bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortakent Mezarlığında toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ömer Kıvılcım'ın öldüğü kazanın bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Kıvılcım, karşıdan karşıya geçerken yolda seyreden bir otomobil duruyor. Otomobilin arkasından gelen kamyoneti geç fark eden yaşlı adam, karşıya geçebilmek için hızla koşuyor fakat kamyonet yandan çarpıyor. Kıvılcım, çarpmanın ardından yere yığılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:18 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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