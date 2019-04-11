Muğla Yatağan'da 2 İşçinin Öldüğü Kazanın Davasında Sanıklara Para Cezası Verildi

Yatağan
'da 2 işçinin öldüğü kazanın davasında sanıklara para cezası verildi
MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde 2 işçinin ölümü, 9 işçinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili haklarında dava açılan 5 yöneticiden Serdar T. (Toprak), Murat Ü. (Ünsal) ve Semiha D.'ye (Dündar) 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verilip, 45 bin 600'er lira adli para cezasına çevrildi. Ali D. (Değirmencioğlu) ve Rıdvan Edip A. (Akdeniz
) ise 2 yıl 4'er ay hapse çarptırılıp, cezaları 25 bin 50'şer lira adli para cezasına çevrildi.
Şahinler Mahallesi'ndeki termik santralde geçen 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu işçiler Seray Şimşek ve Sezgin Kılıç öldü, 9 işçi ise yaralandı. Göçük sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, hem bilirkişi hem de uzmanların raporlarının ardından iddianameyi hazırladı. İddianamede işletme mühendisi Ali D., bakım müdürü Murat Ü., ölçü kontrol mühendisi Rıdvan E.A., iş güvenliği uzmanı Semiha D. ve genel müdür
yardımcısı Serdar T. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Muğla
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün ilk duruşması yapıldı. Tutuksuz yargılanan 5 sanık ve avukatların hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı. Sanıkların savunmalarının ardından Bilal Saydam başkanlığındaki mahkeme heyeti, 5 dakikalık ara sonrası kararını açıkladı. Sanıklar Serdar T., Murat Ü. ve Semiha D.'ye 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Üç sanık hakkındaki hapis cezaları, günlüğü 30 liradan 45 bin 600'er lira para cezasına çevrildi. Ali D. ve Rıdvan E.A. ise 2 yıl 4'er ay hapse mahkum edilip, cezaları 25 bin 50'er lira adli para cezasına çevrildi.