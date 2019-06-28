MUĞLA YATAĞAN'DA UYUŞTURUCUYA 1 GÖZALTI
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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir ev ile yakınındaki ormanlık alanda yapılan aramada, Hint keneviri ve esrar ele geçirildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
'nın Yatağan
ilçesindeki bir ev ile yakınındaki ormanlık alanda yapılan aramada, Hint keneviri ve esrar ele geçirildi. Operasyonda H.A. (58) gözaltına alındı. İl Jandarma
Komutanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Kısım Amirliği ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından Bozüyük
Mahallesi'nde yaşayan H.A.'nın uyuşturucu madde imal edip sattığını öğrendi. Şüphelinin adresine bu sabah operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği 'Kaptan' ile H.A.'nın evini ve yakınındaki ormanlık alanı kontrol etti. Yapılan aramada, 253 kök Hint keneviri ve yaklaşık 2,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.'nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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