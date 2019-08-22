Son Dakika Haberleri: Muğla Yatağan'da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Son Dakika Güncel Haber

Muğla Yatağan'da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 dönüm ziraat alanı yandı.

Muğla Yatağan'da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 dönüm ziraat alanı yandı. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangında 2 dekar alanın yandığı belirtildi.


Yatağan ilçesinin Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarının üzerine yangına anında karadan ve havadan müdahale edildi. 4 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz ve söndürme ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.


Jandarma tarafından el konulan yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Yatağan, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı
Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı Marmaris'te polis 4 günde 4 yangının çıkmasının ardından eşkali belirlenen şüphelilerin peşine düştü Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 23:45:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Yatağan'da yangın, ziraat arazisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]