Muğla yatağanlılar idlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla yatağanlılar idlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı - Son Dakika

Muğla yatağanlılar idlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı

6 saat önce

Yatağanlılar İdlib şehitleri için şehri bayraklarla donattıSURİYE'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Mehmetçiğin şehit olduğu hain saldırının ardından Yatağan Belediyesi, tüm şehri bayraklarla donattı.

Yatağanlılar İdlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı

SURİYE'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Mehmetçiğin şehit olduğu hain saldırının ardından Yatağan Belediyesi, tüm şehri bayraklarla donattı. Vatandaşlar, dükkanları ve evlerine astıkları bayraklarla destek verdi.

Suriye'nin İdlib şehrinde Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında Yatağan Belediyesi, şehrin bütün noktalarına Türk bayrağı astı. Belediyenin yürüttüğü çalışmaya, ilçede yaşayan vatandaşlar da dükkanlarına ve evlerine astıkları bayraklarla destek verdi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, şehitlerden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Toksöz, "Şehit haberlerini alır almaz ortak değerimiz olan bayrağımızı şehrimizin tümüne asmaya başladık. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar, bizlere uyarak evlerine ve dükkanlarına Türk bayrağı astılar. Amacımız, Yatağan'daki milli duygularımızı ortaya çıkarmaktır" dedi.

Muğla yatağanlılar idlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı

Yatağan, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma
Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, Washington'da gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:28:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla yatağanlılar idlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]