Muğla yatağanlılar idlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı - Son Dakika

Yatağanlılar İdlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı

SURİYE'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Mehmetçiğin şehit olduğu hain saldırının ardından Yatağan Belediyesi, tüm şehri bayraklarla donattı. Vatandaşlar, dükkanları ve evlerine astıkları bayraklarla destek verdi.

Suriye'nin İdlib şehrinde Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında Yatağan Belediyesi, şehrin bütün noktalarına Türk bayrağı astı. Belediyenin yürüttüğü çalışmaya, ilçede yaşayan vatandaşlar da dükkanlarına ve evlerine astıkları bayraklarla destek verdi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, şehitlerden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Toksöz, "Şehit haberlerini alır almaz ortak değerimiz olan bayrağımızı şehrimizin tümüne asmaya başladık. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar, bizlere uyarak evlerine ve dükkanlarına Türk bayrağı astılar. Amacımız, Yatağan'daki milli duygularımızı ortaya çıkarmaktır" dedi.