Son Dakika Haberleri: MUĞLA Yavru domuz kurtarıldı
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MUĞLA Yavru domuz kurtarıldı

2 saat önce

Yavru domuz kurtarıldıMUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavru domuz kurtarıldı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cafer Torun, bugün saat 14.00 sıralarında, arazideyken duyduğu sesleri takip edince boş su kuyusu içinde yaban domuzu yavrusunu gördü. Torun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzunu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yavru domuz, doğaya bırakıldı.
MUĞLA Yavru domuz kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
Torun, İtfaiye, Milas, Güncel
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