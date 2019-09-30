Son Dakika Haberleri: Muğla yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
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Muğla yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

1 saat önce

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı beklediMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir süs köpeğinin insanlara örnek teşkil edecek davranışlarını gözler önüne seren videolarından biri çekildi.

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir süs köpeğinin insanlara örnek teşkil edecek davranışlarını gözler önüne seren videolarından biri çekildi. Yayalar kırmızı ışıkta karşıya geçerken, köpek yeşil ışığı bekledi.

Siteler Mahallesi'nde market işleten Nejat Taşar'ın dikkatini, karayolunda karşıya geçmek isteyen bir köpeğin yaptıkları çekti. Tasması bulunan süs köpeğinin kırmızı ışıkta beklediğini görerek, cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Kırmızıda bekleyen köpek, yeşil ışık yanınca karşıya geçti. Ancak bazı kişiler, onun kadar duyarlı olmadı. Köpek, kırmızı ışıkta beklerken vatandaşların geçtiği görüldü. O görüntü, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülediği hayvanı tanımadığını söyleyen Taşar, daha önce benzeri videoları gördüğünde inanmakta zorlandığını kaydederek, Oluyormuş hakikaten dedi.

Muğla yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Marmaris, Yayalar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
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