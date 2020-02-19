Muğla, yerel tohumda çığır açtı - Son Dakika

Muğla, yerel tohumda çığır açtı

MUĞLA Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'nden Türkiye'nin 80 iline bu yıl ücretsiz olarak piyasa değeri 2 milyon 500 bin liralık, 3 milyon 525 bin tohum gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sadece Ardahan'dan tohum talebi gelmediğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, "Ulusal Güç" sloganıyla, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi kuruldu. Yöreye özgü 665 tohumun bulunduğu merkezin bünyesinde barındırdığı tesiste tıbbi-aromatik bitkiler, kriyoprezervasyon (dondurarak saklama) ve doku kültürü laboratuvarının, Türkiye'de bir ilk olduğu vurgulandı. Genetik mirasın garanti altına alınmasının amaçlandığı laboratuvarda yapılan çalışmalarla sadece yerel tohumlar değil; narenciye, armut, incir gibi yerel meyve grupları ve bölgede endemik olarak yetişen doğal bitkiler de koruma altına alındı. Bu işlemlerin yanında laboratuvarlarda nadir ve değerli türlerden çok sayıda fide ve tohum elde etmek amacıyla doku kültürü çalışmaları yürütülüyor. İlköğretimden üniversite öğrencilerine kadar her yaş grubundaki ilgili vatandaşlara yerel tohum ve tıbbi-aromatik bitkiler alanlarında eğitimler veriliyor. Üretilen tohumların diğer illere dağıtımı yapılıyor. Belediye, sosyal medya hesabında bulunan talep formunu dolduran vatandaşlara, kargo ile karşı ödemeli olarak ücretsiz sınırlı sayıdaki tohumlardan gönderiyor. Türkiye'nin 80 ilinden bu yıl gelen 4 bin 700 talep karşısında 3 milyon 525 bin tohum gönderilirken, bu tohumların piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Gürün, ülkenin en kapsamlı tohum merkezine sahip olduklarını belirterek, "Hayallerimiz vardı, fakat samimiyet ile ifade etmem gerekir ki, o hayalleri de aşan büyük biri ilgi ve alan açısından bugüne geldik. Şu anda maddi değeri 2 milyon 500 bin lira olan tohum dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımız internetten sipariş verebiliyor ya da direk buraya gelerek tohum alıyor. İlginç ve değerli olan Türkiye'nin 80 iline tohum göndermemiz. Bir tek Ardahan kaldı. Eğer Ardahan'dan da talep gelirse ve oraya da gönderirsek, 81 ile tohum göndermiş olacağız" dedi.

Ellerinde gönderecek tohum kalmadığını ifade eden Gürün, "Halkımız yerel tohumu alıp üretmek ile ilgili bir inisiyatif gösteriyorsa, o zaman gelecekle ilgili daha az endişe etmemiz gerekiyor. Buna sahip çıkıldığı takdirde önemini anladıktan sonra artık biz onlara sadece katkı yapacağız. Türkiye topraklarında kendi tohumuyla üren yetiştiren bir toplum olacağız. Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir ülkenin kalkınmasında temel olan tarımdır' diyor. Bunun üzerine tarımı mutlak yapmalıyız, temeli yerel tohumumuz ile muhafaza etmeliyiz. Bu tohumların satışı kanunen yasak. Bu sene bu kadar talebin olacağını gerçekten tahmin edemedik. Artık bu saatten itibaren yeni üretim ve tohum elde etmeden tohum dağıtım yapma imkanımız kalmadı. Elimizde sadece bizim üretim yaparak yeni tohumlar üretmek için rezerv tohumumuz kaldı" diye konuştu. Türkiye'nin 80 iline ücretsiz gönderdikleri yerel tohumların parasal değerini açıklayan Gürün, "Bu yıl 3 milyon 525 bin tohum dağıttık. Bunun da maddi değeri 2.5 milyon lira. Bundan sonraki dönemde katma değeri daha fazla arttırabilmek için tohum verdiğimiz kişilerden bize tohumluk olarak göndermelerini rica ediyorum. Kendi arazilerimizde tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyoruz. Sadece yetiştirmek değil, bunun zincirini de oluşturuyoruz. Yani bakımından hasadından, hasattan sonra bu tesisimize gelip burada yağını çıkarıyoruz. Şişeleyerek MELSA kanalıyla veya talep eden firmalar ile temas kurarak bunun pazarlamasını yapıyoruz" dedi.