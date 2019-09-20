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Muğla yerli turistin yerini yabancı doldurdu

26 dakika önce

Yerli turistin yerini yabancı doldurduMuğla'nın turistik kentlerinden Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de yerli turist özellikle okulların açılmasıyla memleketlerine dönerken, yerlerini İngiliz turistler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı tatilciler doldurdu.

Yerli turistin yerini yabancı doldurdu

Muğla'nın turistik kentlerinden Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de yerli turist özellikle okulların açılmasıyla memleketlerine dönerken, yerlerini İngiliz turistler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı tatilciler doldurdu.

Plajları, koyları, çamur banyoları, caretta caretta'ları, kaya mezarları, Dalyan Kanalı, doğallığı ve yeşilliğiyle tatilciler için cazibe merkezi olan Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde, bu yılki turist yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü. Okulların açılmasıyla yerli turistlerin bölgeden ayrılmasına rağmen, turistlik tesislerdeki doluluklar sürdü. Yerli turistlerin yerini özellikle İngilizler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı yabancı turistler doldurdu. Yerli tatilcilerle yüzde 90'a varan doluluk oranı, yerli turistlerin okulların açılmasıyla memleketlerine dönmesiyle de düşmedi. Yabancı turistlerin ilgisiyle doluluk yüzde 80 oldu. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, 2019 yılının turizm açısından güzel geçtiğini, eylül ayı olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü söyledi. Başkan Okutur, Avrupa olan ilişkilerimiz ve Ortadoğu'daki karışıkların durması bizim için güzel oldu. Yüzde 90'lara kadar doluluk yaşadık. Eylül ayı olmasına rağmen bölgemizdeki doluluk sürüyor. Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman, turizmde kentin en doğal kalmış 3 ilçesi. Bu ilçelerimizde mükemmel koylar, göller ve kaynaklar bulunuyor. Bunun dışında kaplıcalarımız cazibe merkezi oluşturuyor. Koruma altındaki kıyılarımızın kirlenmesi mümkün değil. Bu bölgelerde gelecek zamanlarda çiftlik turizmine geçiş olacağına inanıyorum dedi.

Muğla yerli turistin yerini yabancı doldurdu

Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
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