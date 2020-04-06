Muğla'yı komşu illere bağlayan ara yollarda denetimler arttı - Son Dakika

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Muğla'yı komşu illere bağlayan ara yollarda denetimler arttı
6 saat önce
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından şehirle bağlantılı tüm il sınırları yollarında denetimler artırıldı.
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından şehirle bağlantılı tüm il sınırları yollarında denetimler artırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:03 Kaynak: AA
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