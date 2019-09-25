Muğla yıldırımlar geceyi aydınlattı

Yıldırımlar geceyi aydınlattı

Muğla ve Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'ın Didim ilçesi ve Söke Ovası ile Muğla'da Güllük Körfezi'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bodrum yarım adasından kuş uçuşu yaklaşık 50-60 kilometre mesafede, Ege Denizi üzerinde başlayan yağış sırasında çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, geceyi aydınlattı. Sağanak sırasında bazı bölgelerde su baskınlarının yaşandığı belirtildi.