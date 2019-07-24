Son Dakika Haberleri: MUĞLA YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Hisarönü Mahallesi'nde yöre halkı ve belediye çalışanları, farkındalık yaratmak için tatilcilerin de katılımıyla yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistik Hisarönü Mahallesi'nde yöre halkı ve belediye çalışanları, farkındalık yaratmak için tatilcilerin de katılımıyla yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı.Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki kırsal Hisarönü Mahallesi'nde, doğanın korunması için çevre temizliği yapıldı. İmece olarak yaılan çevre temizliğine yöre halkı ve Marmaris Belediyesi çalışanlarının yanı sıra tatilcilerin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı. Hisarönü - Marmaris karayolunun 10 kilometrelik bölümünde 2 saat süreyle temizlik çalışması yapıldı. Plastik ve cam şişe, izmarit, naylon poşet gibi çok miktarda katı atık toplandı. Toplanan atıklar imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderildi.Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, Bu temizliğin amacı, tatilcilerin çevreye daha duyarlı ve saygılı olmasını sağlamak için farkındalık yaratmaktı. Karayolundan araçlarıyla geçenler de alkışlarla ve korna çalarak temizlik çalışmamıza destek verdi. Hem yol kenarı tertemiz oldu hem de doğaya karşı daha duyarlı olarak çöp atılmaması için güzergahı kullananların dikkati çekmiş olduk dedi.
MUĞLA YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR
Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı Bölge ihlali yapan Rusya'dan Güney Kore'ye: Pişmanız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:50:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]