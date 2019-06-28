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MUĞLA YOLDA BULDUĞU YAVRU EBABİL KUŞUNA SAHİP ÇIKTI

1 saat önce

Muğla'da sokakta yürüyen 34 yaşındaki Sabahattin Yılmaz, yolda çırpınırken bulduğu yavru kuşa sahip çıktı.

Muğla'da sokakta yürüyen 34 yaşındaki Sabahattin Yılmaz, yolda çırpınırken bulduğu yavru kuşa sahip çıktı. Araştırma yapan Yılmaz, bunun ebabil kuşu olduğunu öğrendi.
Menteşe ilçesindeki bir kuruyemişçide çalışan evli ve 1 çocuk babası Sabahattin Yılmaz, geçen çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, işi için bankaya gitti. İşini hallettikten sonra iş yerine dönmek üzere yola koyulan Yılmaz, Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde yürürken yerde çırpınan yavru bir kuş buldu. Sahip çıktığı kuşu iş yerine götüren Yılmaz, kuşa su verdi ve haşladığı yumurtayı yedirdi. İnternette araştırma yapan Yılmaz, kuşun Kuran'ı Kerim'deki Fil suresinde geçen ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Sabahattin Yılmaz, bunun üzerine zaman kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. Yetkililerin iş yerine gelerek, yavru kuşu teslim alacağı öğrenildi.
Kuşu asfaltın ortasında dururken gördüğünü belirten Yılmaz, "Araçların çiğnememesi için hemen aldım. Farklı bir kuş türü olduğu için internette araştırma yaptım. Ebalil kuşu olduğunu öğrendim. Haşladığım yumurtayı, bebe bisküvisi ile karıştırarak yediriyorum" dedi.
Kuruyemiş dükkanına alışveriş yapmak için gelen müşteriler de kafes içerisindeki ebabil kuşuna ilgi gösteriyor.
Veteriner Yusuf Kayacık ise, "Ebabil yavruları genelde bu mevsimde görülüyor. Bu yavru ağaçtan düşmüş olabilir. Vatandaşlarımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
MUĞLA YOLDA BULDUĞU YAVRU EBABİL KUŞUNA SAHİP ÇIKTI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
Sabahattin Yılmaz, Muğla, Güncel
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