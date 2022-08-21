Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

21.08.2022 18:12
Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi

Muğla Yörük Obaları Derneğince "13'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" Düzeyn Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Muğla Yörük Obaları Derneğince "13'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" Düzeyn Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği, Büyükşehir ve Menteşe belediyeleri desteğiyle düzenlenen, Yörük dernekleri, federasyon ve konfederasyon ile temsilcilerin katıldığı şenlikte, davul zurna eşliğinde geçit töreni yapıldı.

Şenlikte, Yörük kadın ve erkekleri, yöresel çalgılar eşliğinde bölgelerine has oyunları sergiledi.

Şenlik kapsamında yaylanın farklı noktalarına kurulan kıl çadırlarda Yörük kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.

Yörük Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, açılışta yaptığı konuşmada, konfederasyonun, ülke genelinde faaliyet gösteren, Yörük Türkmen ve Türk kültürüne hizmet eden dernekler ve federasyonlarca oluşturulduğunu söyledi.

Kendilerinin kini, nefreti, ötekileştirmeyi, bölücülüğü, ayrıştırmayı, kutuplaşmayı, kavgayı, öfkeyi, ahlaksızlığı ve riyakarlığı reddeden bir yapı olduklarını anlatan Koca, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve adaleti tüm kavramların en güzelini, en iyisini savunan demokratik kitle örgütü olduklarını kaydetti.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ise Suriye, Irak, İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan ile Anadolu'nun dört bir yanından Yörük Türkmen derneği temsilcilerinin etkinliğe katıldığını belirtti.

Etkinlikte, yöresel sanatçılar konser verdi.

Öte yandan protokol konuşmaları sırasında AK Parti heyeti, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'a söz verilmemesine tepki göstererek, etkinlik alanını terk etti.

YORUMLAR
500
Büyük gezinti gemisi 'Norwegian Jade' Bodrum'a geldi Büyük gezinti gemisi 'Norwegian Jade' Bodrum'a geldi Muğla'da 2 Yıldır Elektriği Olmayan Zeytinköylüler Çözüm Bekliyor Muğla'da 2 Yıldır Elektriği Olmayan Zeytinköylüler Çözüm Bekliyor
Kaynak: AA

Muğla Valiliği, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da '13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor
17:20 İYİ Parti'den Mansur Yavaş'ın olası adaylığı hakkında ilk yorum: Sahada en çok duyduğumuz isim
16:58 Muharrem İnce: Bu İktidardan kurtulacağız da Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan ile Suriyelileri ülkemize getiren Davutoğlu mu bizi kurtaracak?
16:33 Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanan kadrosu, cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur
16:26 Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
15:33 Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 18:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da "13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement