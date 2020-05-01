MUĞLA Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

MUĞLA Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı

Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şamandıra halatlarına dolanan ve sol yüzgeci kopma noktasına gelen caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı.

Yüzgeci kopmak üzereyken kurtarılan caretta caretta tedaviye alındı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şamandıra halatlarına dolanan ve sol yüzgeci kopma noktasına gelen caretta caretta kurtarılarak tedaviye alındı. Küdür Yarımadası Yalıkavak Mahallesi'nde sahilden 100 metre açığa bırakılan şamandıra halatlarına dolanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, çevrede bulunan esnaf Hüseyin Poyraz'ın dikkati sayesinde fark edildi. Caretta caretta'nın hareketsiz şekilde durduğunu farkeden Poyraz durumu, Bodrum Akut ekibine bildirdi. Bölgeye gelen Akut ekibi üyeleri, halatlara dolanan ve hareket edemeyen caretta carettayı uzun uğraş sonucu kurtardı. Halatların çözülmesinin ardından caretta caretta'nın, sol yüzgecinden yaralandığı fark edildi. Sol yüzgeci sarılan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. DEKAMER'de tedaviye alınan careta caretta'nın, sol yüzgecinin bandajlandığı ve ilaç tedavisine başlandığı öğrenildi. DEKAMER yetkilileri, deniz kaplumbağasına tam zamanından müdahale edildiğini, aylar sürecek tedavinin ardından denize dönebileceğini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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