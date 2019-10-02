Son Dakika Haberleri: Muğla ZİHDER'den aşure etkinliği
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Muğla ZİHDER'den aşure etkinliği

1 saat önce

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği (ZİHDER) tarafından geleneksel hale getirilen 'Aşure' etkinliği bu yıl sürdü.

Muğla ZİHDER'den aşure etkinliği, System.String[]

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği (ZİHDER) tarafından geleneksel hale getirilen 'Aşure' etkinliği bu yıl sürdü.


Dernek binası önünde düzenlenen etkinliğe Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe ilçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz; İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


'Aşure' etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini açıklayan Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, "7 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Bu yıl 8'incisini gerçekleştirdik. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliğimizi sürdürmek istiyoruz. Menteşe Kaymakamımıza, Menteşe Belediye Başkanımıza ve kurum müdürleri ile davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:09 Kaynak: İHA
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