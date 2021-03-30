Muğla Ziraat Odaları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika

Muğla Ziraat Odaları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret

30.03.2021 16:11
Muğla Ziraat Odaları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret, System.String[]

Muğla'da faaliyet gösteren Ziraat Odaları Başkanları tarımsal sulama, toprak analiz laboratuvarı, yem, fidan desteği ve belediyenin diğer hizmetlerinden duydukları memnuniyet ve karşılıklı işbirliğini devam ettirmek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Muğla'da faaliyet gösteren Ziraat Odaları Başkanları tarımsal sulama, toprak analiz laboratuvarı, yem, fidan desteği ve belediyenin diğer hizmetlerinden duydukları memnuniyet ve karşılıklı işbirliğini devam ettirmek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Hizmetleri ile Tarımsal üretimin yanında

Muğla'nın 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra il özel idare uhdesinde olan tarımsal sulamanın görev ve yetki olarak ortada kaldığını söyleyen Ziraat Odaları başkanları Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sulama kanalları bakım ve onarımında üreticiye verdikleri desteklerden dolayı mutlu olduklarını söylediler ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e tarımsal ve diğer hizmetleri için teşekkür ettiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin toprak analiz laboratuvarı hizmetinin de Muğla için çok yararlı olduğu söyleyen Ziraat Odaları Başkanları hangi toprakta ne üretilebileceği, toprak haritası gibi envanterlerin üretimin artmasına büyük katkı sunacağını belirttiler.

Başkan Gürün; "Muğla Türkiye'nin en önemli üretim kentlerinden"

Muğla'nın verimli toprakları, başat ürünleri ile tarımda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ilçelerinde tarımsal üretimin, üreticinin nabzını tutan Ziraat odaları başkanlarına ziyaretleri için teşekkür etti ve birlikte Muğla'yı tarımsal üretimde daha iyi noktalara getireceklerini söyledi. Başkan Gürün; "Muğla'mız bilinenin aksine sadece turizm kenti değil aynı zamanda çok önemli bir tarım kenti. Verimli topraklarında ürün çeşitliliği, kırsalda yaşayan ve üretime katılan yüzde 55'lik nüfusu ile ülkemizin tarım potansiyeli yüksek illeri arasındayız. Büyükşehir olarak tarıma, hayvancılığa, kooperatifleşmeye büyük önem veriyor, ülkemizin geleceğinin milli ekonominin temeli olan tarımda olduğunu biliyoruz. Ziraat odalarımızda ilçelerinde üreticinin ve tarımın sorunlarını en iyi bilen ve çözüm üreten kurumların başında geliyor. Tarımsal sulama konusunda 2014 yılından önce il özel idare sorumluydu ve bunun için ödenek alıyordu. Muğla'nın Büyükşehir olmasından sonra tarımsal sulama konusunda şu kurum yetkilidir diye bir resmi tanım ortaya konmadı. Buna rağmen üreticimizin zor durumda kalmaması, tarımsal üretimin can damarı olan sulamanın devam etmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak 141 mahallede 863 bin 100 metre kanal temizliği, 79 bin 870 metre kanal tamiratı yaptık. Gündemde olan ve bizim uzun zamandır üzerinde durduğumuz tarımsal sulamada vahşi sulama yerine damlama ve yağmurlama sistemlerine de bir an önce geçmeliyiz ve sulamada kullanılan su miktarını azaltmalıyız.

Başkan Gürün; "Tarımda ezberlerden değil bilimden ve akıldan yararlanıyoruz"

Türkiye'nin en kapsamlı tarım laboratuvarlarından birini Muğla Sıtkı Koçman Üniversite'miz yerleşkesi içerisine kurduk. Bilimi ve aklı tarımdaki ezberlerin önüne koyduk. Muğla'nın toprak haritasını çıkardık. Hangi ürünlerin topraklarımızda yetişebileceğini, üreticimizin katma değeri yüksek ürünler üreterek emeğinin karşılığını fazlasıyla alabilmesini ortaya koyduk. Örneğin sakız ağacı için topraklarımızın uygun olduğunu ve sakız ağacının üreticisine büyük gelir getireceğinden Fethiye ilçemizde dikimini gerçekleştirdik. Pandemi de gösterdi ki ülkemizin geleceği tarım ve üretimden geçiyor. "Toprağını satma ürününü sat", "Kırsalda ürete kıyıda tüket" sloganlarımız ve "Üreten köylümüz tekrar milletin efendisi olacak" ilkesi ile üretmeye, kooperatiflerimizle iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Ziraat odaları başkanlarımıza ziyaretleri, yararlı geçtiğine inandığım sohbetleri için teşekkür ediyorum. Birlikte Muğlamız için yapacağımız çok şey var. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız" dedi. - MUĞLA

Muğla Ziraat Odaları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret
Muğla Ziraat Odaları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret

Büyükşehir Belediyesi, Osman Gürün, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla Ziraat Odaları'ndan Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika


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