Son Dakika Haberleri: Muğlalı 40 genç, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi
Son Dakika Güncel Muğlalı 40 genç, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi

Muğlalı 40 genç, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Muğla'dan gelen 40 genç, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Muğlalı 40 genç, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Muğla'dan gelen 40 genç, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.


"Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Muğla'dan Bitlis'e gelen gençler, 3 gün boyunca Bitlis ve ilçelerini gezdi. Gezi programı kapsamında Ahlat'ı ziyaret eden Muğlalı gençler; Ahlat Müzesi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Harabe Şehir ve Abdurrahman Gazi Türbesi gibi Ahlat'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdiler.


Muğlalı gençlere gezilerinde Ahlat Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de eşlik etti. - BİTLİS

İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Muğla, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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