Muğlalı engelli Yasemin'in Anıtkabir hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Muğlalı engelli Yasemin'in Anıtkabir hayali gerçek oldu

20.05.2022 12:41

Muğlalı fiziksel engelli Yasemin Ersoy, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek'in daveti üzerine götürüldüğü Ankara'da, Anıtkabir'i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Muğlalı fiziksel engelli Yasemin Ersoy, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek'in daveti üzerine götürüldüğü Ankara'da, Anıtkabir'i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, ilçe başkanı Eray Çiçek'in ilçeye bağlı Çatakbağyaka Mahallesindeki evinde ziyaret ettiği doğuştan fiziksel engelli 36 yaşındaki Yasemin Ersoy, Anıtkabir'i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini söyledi.

Yasemin'in isteğini kırmayan Çiçek, 19 Mayıs'ta Yasemin'i Ankara'ya götürdü.

Aslanlı Yol'da yürüyen ve Anıtkabir'i ziyaret eden Yasemin, nöbet değiştiren askerlerle fotoğraf çektirdi.

Anıtkabir Müzesi'ni ve ilk meclisi gezen Yasemin, hayalini kurduğu Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

İlçe Başkanı Çiçek ve Yasemin, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Video klip olarak yayınlandı

Yasemin'in Anıtkabir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığınca video klip olarak sosyal medya hesabından paylaşıldı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Video klip, Kısa sürede çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, Yasemin'in duygu yüklü isteği karşısında, istediği zaman onu Ankara'ya götüreceğine söz verdiğini belirterek, "Yasemin kardeşimin de 19 Mayıs'ta gitmek istediğini söyledi. Bu anlamlı günde arkadaşlarımızla Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Bizi kabul ettikleri için Cumhurbaşkanımıza minnettarız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fiziksel engelli Yasemin ise Atatürk'ü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Anıtkabir'e gelmenin ve Cumhurbaşkanını görmenin hayali olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini söyleyen Yasemin, İlçe Başkanı Eray Çiçek ve yönetimine teşekkür etti.

Muğlalı engelli Yasemin'in Anıtkabir hayali gerçek oldu
Muğlalı engelli Yasemin'in Anıtkabir hayali gerçek oldu
Muğlalı engelli Yasemin'in Anıtkabir hayali gerçek oldu
Muğlalı engelli Yasemin'in Anıtkabir hayali gerçek oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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