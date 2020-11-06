Muğlalı Gazi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Muğlalı Gazi evinde ölü bulundu

06.11.2020 13:46
Muğlalı Gazi evinde ölü bulundu, System.String[]

Bingöl'de 2007 yılında teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan Onur Çolak, Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinde ölü olarak bulundu.

Bingöl'de 2007 yılında teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan Onur Çolak, Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Muğla'nın Yatağan İlçesi Bozüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarım İlçe Müdürlüğünde görevli 34 yaşındaki Gazi Onur Çolak'ın annesi oğlunun nefes alamadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Gazi Çolak'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bingöl'de 2007 yılında teröristlerle çıkan çatışmada Gazi olan Çolak'ın bazı rahatsızlıkları olduğu, ayda bir nöbet geçirdiği bilgisi alındı. Gazi Onur Çolak'ın düzenlenecek askeri törenin ardından Milas'ta toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Muğlalı Gazi evinde ölü bulundu

Yatağan, Muğla, Gazi, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğlalı Gazi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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