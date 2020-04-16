Muğlalı gelin "babasını işte bilen" kızıyla mutlu haber bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğlalı gelin 'babasını işte bilen' kızıyla mutlu haber bekliyor - Son Dakika

Muğlalı gelin "babasını işte bilen" kızıyla mutlu haber bekliyor

6 saat önce

Muğla'da erken yaşta evlendiği için eşi cezaevine giren 22 yaşındaki kadın, "babasını işte bilen" kızıyla mutlu bir haber almayı umut ediyor.

Muğlalı gelin

Muğla'da erken yaşta evlendiği için eşi cezaevine giren 22 yaşındaki kadın, "babasını işte bilen" kızıyla mutlu bir haber almayı umut ediyor.

Milas ilçesinde yaşayan M.K, AA muhabirine, A.K. ile 14 yaşında tanıştıktan sonra kaçtıklarını söyledi.

Bir süre sonra kızlarının dünyaya geldiğini ifade eden M.K, 18 yaşına girdiğinde resmi nikahlarının da kıyıldığını ancak kaçtığı için babasının yaptığı şikayetin peşlerini bırakmadığını dile getirdi.

Babasının bu şikayetten vazgeçtiğini ancak açılan kamu davasının sürdüğünü belirten M.K, "Eşimin aldığı 9 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtayda onanmış. Eşim, 2018'de Manisa'ya araba almak için gitmişti. Noterde devir teslim işlemi yapıldıktan sonra orada yakalanmış. Cezaevine gönderilen eşim 21 aydır cezaevinde, çok mağdur olduk." diye konuştu.

Eşiyle aynı durumda olanlar için yapılacak bir düzenlemeyi umutla beklediklerini dile getiren M.K, "Bu yasadan çok umutlanmıştık ama çıkmadı. Benim gibi olan binlerce insan eşiyle buluşmak istiyor. Bu yasadan biz de yararlanmak istiyoruz. Tüm yetkililer, ne olur bizi duyun." ifadelerini kullandı.

"Babasını işte biliyor"

Eşi cezaevine girdikten sonra maddi manevi zorluklar yaşadığını anlatan M.K, şöyle konuştu:

"Eşim cezaevine girdiğinde kızım 4 yaşındaydı. Küçük olduğu için çok fazla anlamıyordu ama şimdi 6 yaşında ve her gün babasını soruyor. Ona babasının işte olduğunu söylüyoruz. Cezaevinde olduğu algısı yapmıyoruz. Babasının gelmesini dört gözle bekliyor. 2 yıldır kızımla çok zorluklar çektik. Ne olur bizim sesimizi duyun. Bizim de artık yüzümüz gülsün. Eşim cinsel suçları işleyenlerle bir tutuluyor. Bu duruma çok üzülüyorum. Son tahliyelerden sonra artık daha fazla umut beslemeye başladık."

Kayınpeder Ş.K. ise şikayetçi olan dünürünün ertesi gün bundan vazgeçtiğini söyledi.

Gelinine yaşı dolunca resmi nikah kıyıldığını belirten Ş.K, "Daha sonra düğünü de yaptık. Şu an iki aile de görüşüyoruz. Bu yıllardır böyle. Aileler arasında kötü bir durum da söz konusu değil. Oğlum yaklaşık 2 yıldır cezaevinde ve biz umutla onun eve dönmesini bekliyoruz. Oğlumuzun suçsuz yere cezaevinde yatmasına gönlümüz hiç razı olmuyor." ifadelerini kullandı.

Ş.K, bu duruma çare bulmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:00 Kaynak: AA

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