Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu - Son Dakika
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Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu

11.03.2022 12:48
Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu

Muğla'da ikiz kızlarını yağmur, çamur, soğuk dinlemeden toprak yolda 5 kilometre traktörüyle taşıyarak okul servisinin geçtiği güzergahtaki asfalt yola çıkaran baba, hafta boyunca bir akrabalarının yanında kalan çocuklarının ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

Muğla'da ikiz kızlarını yağmur, çamur, soğuk dinlemeden toprak yolda 5 kilometre traktörüyle taşıyarak okul servisinin geçtiği güzergahtaki asfalt yola çıkaran baba, hafta boyunca bir akrabalarının yanında kalan çocuklarının ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi Kozağaç mevkisinde hayvancılık ve ormanda kesim işi yaparak geçimini sağlayan Muzaffer İnce'nin 8. sınıf öğrencisi ikiz kız çocukları okula giderken ulaşım sıkıntısı çekiyor.

Her pazartesi babalarının traktörüne binen ikizler, yağmur, çamur ve soğukta 5 kilometrelik bozuk toprak yolu geçerek okul servisinin alması için asfalt yola çıkıyor.

Haftayı ilçedeki bir akrabalarının yanında geçirmek zorunda kalan çocuklar, cuma günleri ders bitiminde hafta sonu tatilini geçirmek için geldikleri evlerine de yine aynı şekilde ulaşıyor.

Baba Muzaffer İnce, AA muhabirine, okul servisinin yolun bozuk olması nedeniyle evlerinin önüne gelemediğini söyledi.

Ev ile asfalt arasındaki 5 kilometrelik yolun yapılması için 3 yıldır girişimlerinin olduğunu, birçok kez belediyeye başvurduğunu aktaran İnce, "Muhtara da söyledik, 'Yapılacak' dedi ama 3 sene oldu. Yolumuz hala yapılmadı. Yazın da tozdan geçilmiyor. İkiz kızlarım ortaokul son sınıfta okuyor. Kızlarım, köyde okul olmadığı için bize 60 kilometre uzaklıktaki Şehbal Baydur Ortaokulu'na gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki kızlarını, her gün aynı mağduriyeti yaşamamaları için ilçede yaşayan bir akrabasına emanet ettiğini kaydeden İnce, şöyle devam etti:

"Kar ve yağmur nedeniyle yolumuz yine çamur oldu. Çocukları traktörle servisin geldiği asfalt yola çıkarıyorum. Pazartesi günü servise ulaştırıyorum. Çocuklar 5 gün amca oğlumun evinde kalıyor. Cuma günü traktörle yine servisten alıp eve götürüyorum. Burası 5 kilometrelik bir yol. Asfalt atılmasa da yetkililerden bu yolun bir an önce yapılmasını istiyorum. Yolun bozuk yerlerini bazen kazma kürekle bazen de traktörle kürüyerek kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum ancak ne yaptıysak olmadı."

"Evimizde kalmak istiyoruz"

Yolun yapılmasını ve okula rahat rahat gidip gelmek istediğini dile getiren ikizlerden Nehir İnce de kış koşullarında traktörle yolculuğun zor olduğunu vurguladı.

Haftada 5 gün ilçedeki akrabalarının evinde kaldıklarını, hafta tatilinde evlerine geldiklerini belirten İnce, "Babam bizi servisten traktörle alıyor. 5 kilometre traktörle evimize gidiyoruz. Kendi evimizde kalmak istiyorum. Traktörde üşüyoruz, bazen ıslanıyoruz. Bunun için yolumuzun yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Belediye meclisi toplantısında gündeme geldi

Konu, Menteşe Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında da gündeme geldi. Belediyenin yetki alanındaki yolun daha konforlu hale getirilmesi talep edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Nehir ve Irmak İnce'nin eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, gerekeni yapacaklarını kaydetti.

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Pazartesi, Muğla, Baba, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu - Son Dakika


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