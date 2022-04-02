Muğlalı marangoz 1310 parça ahşap ve metalle "Saatli Kule"nin maketini yaptı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 72 yaşındaki marangoz ustası Ali İlhan, 9 metrekarelik atölyesinde, kentin en önemli simgelerinden Muğla Saat Kulesi'nin (Saatli Kule) maketini yaptı.

Yaklaşık 55 yıl marangozluk yaptıktan sonra emekli olan İlhan, Şeyh Mahallesi Saatli Kule Caddesi'nde atölye kurdu. Burada hediyelik ahşap ev eşyaları üreten İlhan, asırlık tarihi yapıların maketlerini yapmaya karar verdi.

Maketlerle hem kentin tanıtımına katkı sağlayan hem de kazanç elde eden İlhan, Muğla'nın silüetini oluşturan tarihi Arasta Şadırvanı ve Kuzulu Kapı'nın maketlerini hazırlayıp satıyor.

Son olarak, 127 yıllık Saatli Kule'nin 1310 parçadan oluşan 166 santimetre uzunluğundaki maketini yapmaya başlayan İlhan, büyük titizlikle yürüttüğü çalışmasını 8 ayda tamamladı.

Eserlerini atölyesinde sergileyen İlhan, AA muhabirine, 12 yaşında başladığı marangozluğu emekli olduktan sonra hobi olarak devam ettirdiğini söyledi.

İlhan, daha önce Muğla'nın simgesi tel dolaplar ile Karabağlar Yaylası'ndaki kuzulu kapıların ve tarihi Arasta Çarşı'sındaki şadırvanın maketini yaptığını anlattı.

Son olarak 1895'te Muğla'nın ilk Belediye Başkanı Hacı Kadızade Süleyman Efendi ve eşi Pembe Ana tarafından yaptırılan saat kulesinin birebir maketini hazırladığını belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Muğla'nın önemli simgelerinden Saatli Kule'nin önce tasarımını ve ölçümünü yaparak maketine başladım. Yapımında 110 metal, 1200 de ahşap parça kullandım. Bunu tam 8 ayda ortaya çıkardım. Saatli Kule maketi 5 parçadan oluşuyor ve gerektiğinde parçalar halinde kolayca taşınabiliyor. Maketimiz, 45x45 santimetre ölçülerinde, 166 santimetre yüksekliğinde ve aşağı yukarı 25-30 kilogram ağırlığında."

Yerli ve yabancı turistlere kentin tanıtımını yapmayı amaçladığını ifade eden İlhan, "Bu maketi satın almak isteyen olursa satacağım. Ramazan ayında ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için gelirini dağıtırım." dedi.

Saatli Kule Muğla'nın sembollerinden

Muğla Saatli Kule, Menteşe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarında yer alan önemli yapılar arasında yer alıyor. Kentte 1885'te iftar ve sahur vakitlerini göstermesi amacıyla yaptırılan kuledeki saatin bakımını babasından sonra üstlenen Akif Karadana da büyük titizlikle zamanın bekçiliğini yapmaya devam ediyor.

Kentin ilk belediye başkanı Hacı Süleyman Efendi ile eşi Pembe Hatun tarafından Rum Filvari Usta'ya yaptırılan ve zamanla kentin en önemli simgesi haline gelen Saatli Kule, turistler tarafından ziyaret ediliyor.