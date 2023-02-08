Muğlalı öğretmen ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğlalı öğretmen ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti

08.02.2023 11:42
Muğlalı öğretmen ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevli Muğlalı öğretmen ve 2 çocuğu enkaz altında hayatını kaybederken, enkazda eşini arama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevli Muğlalı öğretmen ve 2 çocuğu enkaz altında hayatını kaybederken, enkazda eşini arama çalışmaları devam ediyor.

Muğlalı olan ve 7 yıldır Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan Damla Çin Yörü (33), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıkları binanın yıkılması sonucu eşi ve iki çoğuyla birlikte enkaz altında kaldı. Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla Çin Yörü, çocukları 3 yaşındaki Tarık Yörü ve 1 yaşındaki Asya Yörü'nün cansız bedenlerine ulaşıldı. Damla Çin Yörü ve çocukların cansız bedenleri enkaz altından çıkarılırken, eşi İsmail Yörü'yü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Acı haberi alan aile yakınlarının deprem bölgesine geldiği ve cenazelerin Adıyaman'da bekletildiği öğrenildi. Eşi gibi kendisi de öğretmen olan İsmail Yörü'nün arama ve kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından cenazelerin defin işlemi gerçekleştirilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğlalı öğretmen ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti - Son Dakika

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