Muğlalı okçu Avrupa'nın zirvesinde

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin milli okçusu Emircan Haney, Slovenya'nın Catez şehrinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Gençlik Kupası'nda ay-yıldızlı ekibimiz adına altın madalyayı boynuna taktı. Slovenya'da 17-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyona 18 ülkeden 220 sporcu katıldı. Emircan Haney, çeyrek finalde İtalyan rakibini 148-141, yarı finalde Polonyalı rakibini 147-141, finalde takım arkadaşı Batuhan Akçaoğlu'nu 141-133 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Organizasyon sonrası, "Muğla'ya ve ülkeme Avrupa Şampiyonluğu kazandırdığım için çok mutluyum" diyen genç sporcu, "Avrupa şampiyonu olmak gurur verici. Şimdiki hedefim ağustos ayında Polonya'da düzenlenecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonluğu'nda ülkemi başarıyla temsil etmek" dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise başarılı sporcuyu kutlayıp. "Atatürk'ün yolunda çevik, zeki sporcularımız hedeflerini 12'den vurmaya devam edecek. Gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerinin en güzel örneklerinden birini Emircan Haney gösterdi" açıklamasını yaptı.

- Muğla