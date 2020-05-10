Muğlalı şehidin annesi Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Şırnak'ta 1996 yılında terör örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu'nun annesi Seza Çeltiklioğlu, Anneler Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti.
Muğla Valisi Esengül Civelek Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi Seza Çeltiklioğlu'nu nu ziyaret etti.
Ziyarette Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de şehidin annesine fidan takdim etti.
Vali Civelek, burada Orman Bölge Müdürüne şehitlik için büyük bir ağaç dikilmesi talimatı verdi.
Çeltiklioğlu'nun ziyarette Vali Civelek'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarının kısıtlandığını, iki aydır oğlunun kabrini ziyaret edemediğini söyledi.
Kendisini verilen fidanı şehitliğe dikmek istediğini belirten Çeltiklioğlu, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Ortaköy Mahallesinde bulunan şehitliğe gitti.
Oğlunun kabrine fidan dikip çiçek bırakan Çeltiklioğlu, bir süre dua etti.