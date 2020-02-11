Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü - Son Dakika Spor

Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda milli takım adına yarışarak bir altın iki bronz madalya kazandı.

Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda milli takım adına yarışarak bir altın iki bronz madalya kazandı.


03-07 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, gençler kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eylül Nur Arslan birinci, Burak Yılmaz üçüncü, büyükler kategorisinde yarışan sporcu Mustafa Genek üçüncü oldu.


Taekwondo sporcuları büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorisinde Türk sporcuların kazandığı 239 madalyadan üçünü kazanarak Muğla'nın gruru oldu. - MUĞLA

Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı
Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:50:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğlalı tekvandocular 3 madalya ile döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]