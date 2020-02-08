Muğlalı turizmcilerden koronavirüs salgını için Çin'e maske desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğlalı turizmcilerden koronavirüs salgını için Çin'e maske desteği - Son Dakika

Muğlalı turizmcilerden koronavirüs salgını için Çin'e maske desteği

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmciler, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını için 3 bin maskeyi Çin'e gönderdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmciler, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını için 3 bin maskeyi Çin'e gönderdi.

Yamaç paraşütü pilotları ile TÜRSAB iş birliğinde Zonguldak'taki bir fabrikadan alınan maskeler, Çin'e gönderilmek üzere kargoya verildi.

TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiyeli turizmciler ve paraşüt acenteleri olarak iyi niyetlerini gösterdiklerini söyledi.

Turizmde amaçlarının sadece para kazanmak olmadığını anlatan Uysal, "Binlerce kilometre ötedeki insanlarla ilişki kuruyoruz. Umarım yaptığımız yardım amacına ulaşır." dedi.

Yamaç paraşütü şirketi sahibi Celal Yıldız ise Türk milletinin din, dil, ırk gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olanın yanında olduğunu göstermek istediklerini kaydetti.

Yamaç paraşütü pilotu Cemal Övet de ellerinden gelen desteği yapacaklarını ifade etti.

Muğlalı turizmcilerden koronavirüs salgını için Çin'e maske desteği

Çin Halk Cumhuriyeti, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle ilgili önlemine Çin'den tepki geldi: Şiddetle karşı çıkıyoruz
Yüzlerce kişinin öldüğü Çin'de insanlar evlerinde yaka paça gözaltına alınıyor Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak Çinli iş adamından korkunç koronavirüs iddiası: 50 binden fazla ceset yakıldı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:12:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğlalı turizmcilerden koronavirüs salgını için Çin'e maske desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]