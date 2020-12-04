Muğlalı vitray ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

Muğlalı vitray ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

04.12.2020 11:15
Muğlalı vitray ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor, System.String[]

Muğla'da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlardan vitrayın nadir ustalarından Serdar Arslan, babasından öğrendiği ve daha sonra aldığı eğitimle geliştirdiği sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Muğla'da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlardan vitrayın nadir ustalarından Serdar Arslan, babasından öğrendiği ve daha sonra aldığı eğitimle geliştirdiği sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Merkez ilçe Menteşe'nin Şeyh Mahallesi'ndeki küçük dükkanında çocuk yaşta öğrenmeye başladığı vitray sanatını 38 yıldır ilk günkü heyecanla sürdüren 56 yaşındaki Arslan'ın yaptığı rengarenk camlar ilgi çekiyor.

Her gün sabahın ilk ışıklarıyla kapısını araladığı dükkanından ışıl ışıl bir dünyaya adımını atan Arslan, hayal gücünü kullanarak ortaya çıkardığı figürleri cama yansıtıyor.

Arslan, ürettiği eserleriyle geçimini sağlamaya çalışırken, bir yandan da ata mesleği vitray ustalığını yaşatmak için mücadele ediyor.

Renkli olduğu kadar zahmet gerektiren işini AA muhabirine anlatan Arslan, baba mesleği camcılığı geliştirmek için üniversite eğitimi aldığını söyledi.

Arslan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ndeki eğitimi sırasında, yakın olduğu için sık sık İstanbul'a giderek oradaki vitray ustalarının yanında kendini geliştirdiğini kaydetti.

Memleketine döndükten sonra baba mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Arslan, "Camiler, tarihi binalar ve turistik ilçelerdeki yeni yapılan otellerden süsleme talepleri geliyor. Evlerin giriş kapıları, kuyumcuların vitrin süslemeleri ve duvar panolarını da çalışıyorum." dedi.

"Bu zor bir iş, sabır ister"

Arslan, tarihin derinliğinden gelen bir sanat olan vitrayın iştahla, zevkle ve ruhla yapıldığını vurguladı.

Vitrayın, büyük ölçü cam üretilemeyen zamandan gelen bir sanat olduğuna işaret eden Arslan, camın şimdilerde çağın en gereksinim duyulan malzemelerinden birisi olduğunu belirtti.

Meslek hayatı boyunca yetiştirdiği 63 çırağın hiçbirinin şu anda cam süslemesi yapmadığını anlatan Arslan, "Gençlerimiz bilgisayar çağına odaklanmış durumda. El sanatlarına pek sıcak bakmıyorlar. Merakları var ama bir gelir elde edeceklerini düşünemiyorlar. Yetenekli gençler var ama belli bir öğrenmeden sonra bırakıyorlar. Başka dallara gidiyorlar. Bu zor bir iş, sabır ister. Bir camı işlemek 3-4 gün sürüyor. İş bitene kadar parasız kalabilirsin. Buna dayanmak gerekiyor." diye konuştu.

Arslan, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı 87 vitray ustası bulunduğunu ancak sayılarının her geçen yıl azalarak 67'ye kadar düştüğünü söyledi.

Muğla'da, kendisinin tek vitray ustası olduğunu kaydeden Arslan, "Elimden geldiği kadar bu sanatı yaşatmaya çalışacağım. Bu işe merak duyan ve meslek edinmek isteyenler olursa yetiştirmeye çalışacağım. Bütün ümidim bu." ifadelerini kullandı.

Serdar Arslan, Menteşe, Çocuk, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğlalı vitray ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


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