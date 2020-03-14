Muğlalılar Çanakkale kahramanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Muğlalılar Çanakkale kahramanlarını ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 105. yılında 289 Muğlalı vatandaşı Çanakkale Şehitleri'ni ziyarete götürdü.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinden Çanakkale'ye daha önce hiç gitmemiş, özellikle kırsalda yaşayan 289 vatandaşı Çanakkale'ye götürdü.

Çanakkale'de Şehitlikler, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi alanları gezen Muğlalılar savaş zamanında yaşanan olayları da rehberlerden dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar. Atalarının ve dedelerinin şehit olduğu toprakları herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Muğlalılar çok duygulandıklarını ve dua ettiklerini, sanki o günleri bizzat yaşadıklarını belirttiler.

Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, "Çok duygulandım. Geçmiş zamanı öğrenince, burada yaşananları dinleyince çok duygulandım. Burada bastığım yerlere bile dikkat ediyorum. Vatanımızın her bölgesinden şehitlerimiz var. İsimleri tek tek okudum. Dedemiz de burada yatıyor. Hepsi bizim şehidimiz. Hepsi nurlar içerisinde yatsın. Biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Gelip görmedikten sonra burayı anlamak çok zor. Karşıdan bakmak çok kolaymış. Burada bulunmak çok farklı bir duygu. Bunu anlatmak mümkün değil. Atalarımız bizlere çok büyük bir miras bırakmışlar. Biz bunun farkında değiliz. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladığı için" dediler.

Vatan topraklarını savunmak için ülkenin her şehirden giden kahraman askerlerin Çanakkale'de dünya tarihini değiştirdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Çanakkale'ye yine hemşehrilerimizi uğurluyoruz. Burada yaptığımız organizasyonda kadınlarımıza ağırlık veriyoruz. Kırsaldaki kadınlarımıza ve kırsaldaki hemşehrilerimize bu hakkı veriyoruz. Ülkemizin ortak değerlerini bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza hissettirmek ve onları yaşamasını temin etmemiz lazım. Bizi geleceğe taşıyacak olan bu değerlere sahip çıkmamız ve onlarla özellikle kadınlarımızın torunlarına ve çocuklarına onları anlatarak ortak değerlerimiz ile ayakta kalmamız lazım. Onun için Çanakkale'yi önemsiyoruz" dedi.