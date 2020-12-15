Muğlaspor: 5-0

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Misli.com 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

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