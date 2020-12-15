Muğlaspor: 5-0

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet AkıncıkKASIMPAŞA: Ertuğrul, Mehmet Feyzi (Dk. 60 Ahmet), Tarkan, Brecka, Haddadi (Dk. 69 Evren), Aytaç (Dk. 69 Berat), Doğucan, Yasin, Alan (Dk. 86 Hasan Emre), Anıl, Hodzic (Dk. 60 Furkan)MUĞLASPOR: Nusret Can, Osman (Dk. 46 Emre), İlkay, Cantürk, Polat (Dk. 65 Süleyman), Ömer Faruk, Nizamettin Emirhan, Burak, Erol (Dk. 46 Muhammed), İbrahim Can (Dk. 80 Buğrahan), Barış (Dk. 65 Atakan)GOLLER: Dk. 22 Alan, Dk. 25 ve 54 Hodzic, Dk. 39 Yasin, Dk. 56 Anıl (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Polat, Nizamettin Emirhan (Muğlaspor)
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Misli.com 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
- Kaynak: DHA
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