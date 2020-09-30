Muğlaspor'a Süper Lig'den transfer

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 2 haftayı Düzcespor ve 52 Orduspor FK yenilgileriyle kapatan düşme hattındaki Muğlaspor, Süper Lig'den takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar Hes Kablo Kayserispor'un genç orta saha oyuncusu Ercan Çifci ile sözleşme imzaladı. Muğlaspor'un 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık mukavele yaptığı açıklandı. Kayserispor'un altyapısından yetişen Ercan geçen sezon sarı-kırmızılılarla 3 kez Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

- Muğla