Muğlaspor'a taraftar morali

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Muğlaspor'a taraftarından destek geldi.

48 Gençlik Taraftarlar Derneği, yeşil-beyazlı takımın Ortaköy Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Meşale yakıp, marşlar söyleyen Muğlaspor taraftarları astıkları pankartlarda, "Umudunu asla kaybetme, beraber yürüyeceğiz zaferlere. Her sevda yolunun sonu bizi sana çıkartır. Aşkımızı çözdüğün gün şampiyonluk yakındır" ifadelerine yer verdi.Taraftarlar, ayrıca futbolculara tatlı da ikram etti. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Takımımıza her şartta destek veren 48 Gençlik Taraftarlar Derneği'ne anlamlı ziyaretleri için çok teşekkür ederiz" denildi.