Son Dakika Haberleri: Muğlaspor - Anagold 24erzincanspor: 1-0

Muğlaspor - Anagold 24erzincanspor: 1-0

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Ertunç Kaplan (xx)MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xx), Mustafa (xxx), Cebrail (xx), Akın (xx), Salim (xxx) (Dk. 87 Yağız), Zeki (xxx), Sinan (xx) (Dk. 70 Mükail xx), Rıdvan (xxx), Muratcan (xxx), Semih (xx) (Dk.

Muğlaspor - Anagold 24erzincanspor: 1-0, System.String[]


STAT: Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Ahmet Yaşılak (xx), Ertunç Kaplan (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xx), Mustafa (xxx), Cebrail (xx), Akın (xx), Salim (xxx) (Dk. 87 Yağız), Zeki (xxx), Sinan (xx) (Dk. 70 Mükail xx), Rıdvan (xxx), Muratcan (xxx), Semih (xx) (Dk. 66 Ramazan xxx)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Bahadır (x) - Yavuzhan (xx), Muhammed (x), Volkan (xx), Gökhan (x), Halil (x) (Dk. 65 Hakan), Erdi (x) (Dk. 80 Enes x), Hüseyin (xx), Sefa (x) (Dk. 87 Berke), Talha (x), Uğur (x)

GOLLER: Dk. 75 Ramazan (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Salim, Rıdvan (Muğlaspor), Talha, Sefa, Gökhan (24Erzincanspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 8 haftadır kazanamayan Muğlaspor, galibiyet hasretini Anagold 24Erzincanspor maçında dindirdi: 1-0.

Evinde oynayan yeşil-beyazlılar ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 75. dakikasında Ramazan'ın golüyle kazanmayı başardı. Bu galibiyetle 33 puana yükselen Muğlaspor düşme potasından uzaklaştı. Erzincanspor ise 32 puanda kalıp alt sıralara geriledi. 

10. dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Rıdvan'ın sağdan ortasında Muratcan'ın röveşatası az farkla yandan auta çıktı. 

13. dakikada Anagold 24 Erzincan atağında Halil'in ceza sahası dışından sert şutu direği sıyırıp yandanoyun alanını terk etti. 

51. dakikada Muğlasporlu Rıdvan çalımlarla ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Bahadır mutlak gole izin vermedi. 

72. dakikada Muğlaspor atağında Salim'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Ramazan'ın topuğuyla dokunduğu top az farkla auta çıktı. 

75. dakikada Muğlaspor golü buldu. Ramazan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vurduğu sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0. İki takımın çabaları sonuucu değiştirmeyince ev sahibi Muğlaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:20 Kaynak: DHA

Cebrail, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
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