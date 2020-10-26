Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz: Ekonomik zorluklar içindeyiz

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 1 puanla düşme hattında yer alan Muğlaspor'un başkanı Erol Kapiz açıklamalarda bulundu. Ekonomik zorluklar içinde ciddi bir sınav verdiklerini anlatan Kapiz, "Ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de maalesef federasyonun mayıs ayında ödemesi gereken sezon başı ücretini henüz ödememiş olması. Göreve geldiğimiz iki aydan beri yönetim olarak 752 bin lira para ödedik. Kendi çabalarımızla yönetim kurulu arkadaşlarımızdan, bazı sponsorlardan, reklam ve fuarcılardan topladığımız para olan 752 bin lira ile buraya kadar geldik. Kulüpler artık Kovid-19 test paralarını ödemekte zorlanıyor. Bu yüzden başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Menteşe Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizden rica ediyoruz. Gerçekten zor durumdayız, büyüklerimiz lütfen bize kulak versinler. Biz üzerimize düşeni arkadaşlarımızla birlikte yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Bazı şeyler bizlerin boyunu aşıyor" dedi.